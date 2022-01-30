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Bursaspor iki grup halinde çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor iki grup halinde çalıştı

Bursaspor bugünkü antrenmanını iki grup halinde gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Bursaspor bugünkü antrenmanını iki grup halinde gerçekleştirdi. 9 isim yeşil zeminde, geri kalan futbolcular ise dünkü antrenman maçı sebebiyle salonda idman yaptı.

Antalya kampının 5. gününde Bursaspor, sabah saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Sabah saatlerinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup kondisyon salonunda, diğer grup ise sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA

Bursaspor iki grup halinde çalıştı

Bursaspor iki grup halinde çalıştı

Bursaspor iki grup halinde çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Antalya, Spor, Haber

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