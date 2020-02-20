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Bursaspor, Igor ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, orta saha oyuncusu Igor Wanderson da Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.

20.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:51
Bursaspor, Igor ile yollarını ayırdı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, orta saha oyuncusu Igor Wanderson da Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Igor Wanderson da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Wanderson da Silva'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Sezon başında takıma katılan Brezilyalı oyuncu, lig ve kupa dahil 11 maçta forma giyerken, birer gol ve asist kaydetti.


Kaynak: DHA
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