Bursaspor hız kesmiyor
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Bursaspor hız kesmiyor

Altınordu maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor, günü tek idmanla tamamladı.

Bursaspor hız kesmiyor
17.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:07

Altınordu maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor, günü tek idmanla tamamladı. Yeşil beyazlılar, çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman, pas press oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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