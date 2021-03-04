Bursaspor, HDI Sigorta ile iş birliği anlaşması yaptı
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Bursaspor, HDI Sigorta ile iş birliği anlaşması yaptı

04.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:40
Bursaspor, HDI Sigorta ile iş birliği anlaşması yaptı

Bursaspor, HDI Sigorta ile cep telefonlarını kapsayan yeni bir iş birliği anlaşması yaptı.

Bursaspor, HDI Sigorta ile cep telefonlarını kapsayan yeni bir iş birliği anlaşması yaptı.

Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan lansmana, ?Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Bursaspor'la yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Ceyhan Hancıoğlu, "Bursaspor Kulübü ile geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz keyifli iş birliğine verdiğimiz arayı sonlandırmak için buradayız. 2011 yılında yaptığımız marka lisans anlaşması ile 6 yıl boyunca güzel bir iş birliği dönemi geçirmiş, Bursaspor taraftarlarının takımların olan desteklerini evlerine, arabalarına taşımıştık." diye konuştu.

Gelir paylaşımlı bir iş birliği anlaşması yaptıklarını kaydeden Hancıoğlu, "Bugün ise yeniden bir araya gelerek Bursaspor Cep Telefonu Sigortası Projesini hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gelir paylaşımlı projemiz ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken kulüplerine de katkı sağlayabilecekler. ?Ülkemizin köklü kulüplerinden Bursaspor'un en büyük destekçisi olan taraftarına yönelik bu iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında ?Bursaspor Cep Telefon Sigortası adı verilen ürünle taraftarlar, cep telefonlarını HDI Sigorta ile koruma altına alırken aynı zamanda kulüplerine de destek olabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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