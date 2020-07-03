Bursaspor hazırlıklarını tamamladı TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam saat 20.00'de Altınordu'yu konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam saat 20.00'de Altınordu'yu konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular son bölümde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA Kaynak: İHA