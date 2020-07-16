Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor Bursaspor, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Pas press çalışmaları yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Hatay'a hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA