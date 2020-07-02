Bursaspor hazırlıklarını sürdürüyor Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas-press çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA Kaynak: İHA