Bursaspor, Hatay'a hareket etti TFF 1. Lig'in son haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti.

TFF 1. Lig'in son haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti. TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda saat 17.30'da Hatayspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Hatay'a hareket etti. Sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde son antrenmanını yapan yeşil-beyazlı kafile, idmanın ardından yola çıktı. - BURSA Kaynak: İHA