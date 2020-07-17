Bursaspor, Hatay'a hareket etti
TFF 1. Lig'in son haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti.
17.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:14
TFF 1. Lig'in son haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda saat 17.30'da Hatayspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Hatay'a hareket etti. Sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde son antrenmanını yapan yeşil-beyazlı kafile, idmanın ardından yola çıktı. - BURSA
Kaynak: İHA