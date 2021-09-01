Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti.
Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım güç kuvvet çalışması yaptı.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınorduile karşılaşacak olan Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekkegözetiminde yapılan idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salondagüç kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı