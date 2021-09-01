Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
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Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti.

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım güç kuvvet çalışması yaptı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınorduile karşılaşacak olan Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekkegözetiminde yapılan idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salondagüç kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak. - BURSA

Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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