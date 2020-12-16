Bursaspor, Göztepe maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında talimatlara aykırı harekete sebebiyle Bursaspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında talimatlara aykırı harekete sebebiyle Bursaspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Göztepe maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. İzmir deplasmanından 5-4'lük galibitle dönen yeşil beyazlılar, talimatlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bursaspor Kulübü'nün 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(Barış Yalım/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı