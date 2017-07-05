Bursaspor Gol Çalıştı

BURSASPOR, yeni sezon hazırlıklarına diğer antrenmanlara oranla düşük tempoda yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Fransız teknik adam Paul le Guen ile yeni sezonda ligin en çok pas yapan takımları arasına girmek isteyen Bursaspor'da günün ikinci çalışması diğerlerine oranla daha düşük tempoda başladı. Sabah yapılan antrenmanın ardından akşam antrenmanı hafif tempoda başladı. Top sürmeye yönelik ilk istasyon ardından yeşil beyazlı futbolcular, ayak içi, kafa şutlarına yönelik bir çalışma yaparak ilk bölümü noktaladı.



Son bölümde ise Teknik Direktör Le Guen takımı üç ayrı gruba ayırdı. Turuncu, sarı ve yeşil takımlar ilk kez kalecilerin de yer aldığı daraltılmış alanda pas ve gole yönelik çalışma yaptı.



Sakatlıkları bulunan Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Emre Ünver, İbrahim Serdar Aydın'ın tedavileri tesislerde devam etti.



KOMBİNE TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ



Bursaspor'un yeni sezon kombineleri 7 Temmuz'da satışa çıkarılacak. Kulüp reklam çekimini bugün akşamüzeri yapılan antrenmanda gerçekleştirdi. Paul Le Guen, Bursaspor taraftarlarının da yer aldığı reklam filminde oynadı.



Bursaspor, yarı yapacağı tek çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek. - Bursa