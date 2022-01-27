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Bursaspor Genel Menajeri Uygar Külhaşoğlu istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bursaspor Genel Menajeri Uygar Külhaşoğlu istifa etti

Bursaspor Genel Menajeri Uygar Külhaşoğlu görevinden istifa etti.

Bursaspor Genel Menajeri Uygar Külhaşoğlu görevinden istifa etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da istifalar art arda gelmeye devam ediyor. 2. Başkan Emin Adanur'un istifasının ardından bugün de Genel Menajer Uygar Külhaşoğlu istifa ettiğini açıkladı. Bu dakikadan sonra gözler Başkan Hayrettin Gülgüler'in açıklamasına çevrildi. Bursaspor'un Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi bekleniyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Spor Toto, İstifa, Spor, Haber

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