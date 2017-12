Bursaspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından

Süper Lig'de Bursaspor, 17'nci hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.



LE GUEN: "MEMNUNUM"



Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, beraberliğin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Ama oyuncularımızın sahadaki savaşma ruhu beni memnun etti. İlk yarıdaki oyunumuz gayet tatmin ediciydi, oyunu kontrol ettik, fırsatlar bulduk, çok fazla duran top kazandık, bunları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama genel olarak memnunum, oynama biçimimiz dolayısıyla galibiyeti bile alabilirdik. Günün sonunda memnunum, oyuncularım savaşma ruhunu ve beklediğim oyunu ortaya koydu" dedi.



"BULUNDUĞUMUZ NOKTADAN GURUR DUYABİLİRİZ"



"Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız" diyen Le Guen, "Önceliğimiz bu olacak, olmalı da. Öncelikle ilk 11'i korumalıyız. Katkı verecek 2-3 oyuncu transfer edersek bu harika olur. Şu an oyuncularımın istekli hallerinden zevk alıyorum, onlarla devam etmek istiyorum. Tabii ki gelişmeliyiz, mükemmel değiliz, kendimizi geliştirmeliyiz. Oyuncularımın gayretlerinden memnunum. Sezon öncesinde çekindiğimiz bazı şeyler vardı, belki buna geçtiğimiz seneden kalan travmalar diyebiliriz. Ama sezonun ilk yarısını bugün itibariyle kapatırken geldiğimiz noktadan, bulunduğumuz yerden gurur duyabiliriz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DEKİ HAKEMLİK SEVİYESİ GAYET İYİ"



Hakem Hüseyin Göçek'in yönetiminden bugün memnun olmadığını kaydeden Fransız çalıştırıcı, "Hakemlik zor bir meslek, kolay değil. Aldıkları kararlarla bazı günler memnun ediyor, bazı günler memnun etmiyorlar. Oyunu çok fazla durduğunu düşünüyorum. Çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Türkiye'deki hakemlik seviyesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ben çok fazla protesto içinde olmak istemiyorum" diye konuştu.



"DELARGE İLE KONUŞACAĞIM"



Dzon Delarge'ın performansına ilişkin sorulan soruya ise Le Guen, "Delarge, eminim ki kendisi de biliyordur bugün gösterdiği performanstan daha iyisini göstermesi gerektiğini ama Delarge sezon başında birçok maçta gelip katkı verdi, takıma çok yardımcı oldu. Bugünkü performansı böyle oldu diye sezon başında yaptıklarını çöpe atamayız, sizin önünüzde suçlamayacağım ama bire bir konuşacağım" yanıtını verdi.



ÜMİT ÖZAT: "OYUNCULARIM İYİ MÜCADELE ETTİ"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarına işaret ederek, "İlk yarı Bursaspor'un üstünlüğünde geçen bir devre gibi görünse de iki takım açısından efektif bir oyun olmadı. Bu oyun öyle bir oyun ki, yanlış yaptığınız an hemen cezalandırılıyorsunuz ama doğruyu yaptığınız zaman mükafatını almak zaman alıyor. İkinci yarı çocuklar çok iyi mücadele etti. Baktığınız zaman 4 maçtır yenilmeyen bir Gençlerbirliği var. Bu maçta kaybedebilirdik de, yediğimiz golün ofsayt olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum. Neticede Bursaspor gibi değerli bir takım, değerli oyuncuları olan bir takım. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.



"EKMEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"



Bursaspor taraftarının tepkilerinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, tepkisini şöyle ifade etti:



"Bursa'da 6 aya yakın bir süre geçirdim. Geldiğimiz dönemde rahmetli Nejat hoca, yine rahmetli Moshoeu, birçok kaliteli oyuncuyla beraber Bursaspor formasını terletme imkanı buldum. Nasıl o gün Bursaspor'un menfaatleri için Ümit Özat çalıştıysa, geçen senenin son maçında da Gençlerbirliği'nin kazanması için görevini yaptı. Bursa taraftarı çok değerli benim için ama sitemkar tezahüratlar olunca üzülmüyor değilim. Çünkü işimizi yapıyoruz, ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Maç istedikleri gibi gitmedi diye eleştirilmek çok doğru bir şey değil."



Maç sonunda kendini yere bırakan Ahmet İlhan'ın durumuna ilişkin de bilgiler paylaşan Ümit Özat, yanına gittiğinde bilinç kaybının olmadığını ve kontrol amaçlı Ahmet İlhan'ın hastaneye götürüldüğünü belirtti.











