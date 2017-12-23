Bursaspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Türkiye Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Bursaspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor'un konuğu Ankara ekibi Gençlerbirliği. 

Saat 14: 00'te Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Josua, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Mikel Agu, Batalla, Yusuf, Delarge, Stancu.

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ndiaye, Palitsevich, Uğur, Scekic, Ahmet İlhan, Khalili, Zeki, Manu, Skuletic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kaynak: Skorer

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