Bursaspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Türkiye Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor'un konuğu Ankara ekibi Gençlerbirliği.
Saat 14: 00'te Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Bursaspor: Harun, Josua, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Mikel Agu, Batalla, Yusuf, Delarge, Stancu.
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ndiaye, Palitsevich, Uğur, Scekic, Ahmet İlhan, Khalili, Zeki, Manu, Skuletic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kaynak: Skorer
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