Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Canberk Yurdakul ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul'un sözleşmesini 3 yıl uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title