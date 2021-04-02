Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı
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Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı

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Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı

TFF 1. Lig'de bu hafta Altay'la karşılaşacak olan Bursaspor, geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı.

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TFF 1. Lig'de bu hafta Altay'la karşılaşacak olan Bursaspor, geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı. Yeşil-beyazlı takım, 2019-2020 sezonunda 27 haftada 48 puan toplamıştı.

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bursaspor, geçen sezonun gerisinde kaldı. Transfer tahtasını her iki dönemde de açamayarak genç bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan, ancak buna rağmen beklentinin üstünde puan toplayan yeşil-beyazlı takım, 27 hafta sonunda 40 puan elde etti. 2019-2020 sezonunda ise Bursaspor, 27 haftayı 14 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle geçmiş ve 48 puan hanesine yazdırmıştı. Ancak puan silme cezası alan Bursa ekibinin puanı 45'te kalmıştı. Sezon sonunda ise 56 puanla 6. sırada yer alan Bursaspor, Play-Off'a katılmış ancak Adana Demirspor'a elenmişti.

Yeşil-beyazlı takım, ligin 28. Haftasında Pazartesi günü sahasında Altay'la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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