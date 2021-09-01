Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı
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Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı

Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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