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Bursaspor, Fethi Sekin'i unutmadı

Bursaspor, Fethi Sekin'i unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin'i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.

Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin'i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.

Bursaspor Kulübü, şehit polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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