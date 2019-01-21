Bursaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
Bursaspor'un, Süper Ligin 18. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i Hüseyin Göçek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.
Hüseyin Göçek 2. KEZ VAR ODASINDA
Bursaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i Hüseyin Göçek, 19 Ocak Cumartesi günü E.Y. Malatyaspor'un, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, aynı zamanda kupada Trabzonspor-Balıkesirspor karşılaşmasına da MHK tarafından VAR hakemi olarak atanmıştı.
BARIŞ ŞİMŞEK 5. KEZ AVAR HAKEMİ OLACAK
Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) Barış Şimşek ise bu maçla birlikte bu hafta 5. kez VAR odasına girmiş olacak. Şimşek, ligde Akhisarspor-Beşiktaş maçında AVAR, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasında VAR, Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor-Göztepe ve Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarında VAR hizmeti vermişti.
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Bursa bu akşam hakem TFF mhk hepsini yenmesi lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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KARDEŞ BURSASPORUN ZAYIF RAKİBİ EZİK FENERLE ANTREMAN MAÇI YAPACAĞINA OLAN İNANCIM TAMDIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gökçek denen silahşör özel görevli ajan bu komitede. İnanmayan eski maçlarınıda iyice seyretsin ne demek istediğimi anlar.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırEKLEME: kesinlikle, en eyyamcı hakemdir göçek. Bursa ya da ayrı bir gıcıklığı vardır nedense. Maçta var la ilgili saçma sapan bi şeyler olmazsa iyi.Yayından Kaldır
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memlekette adammı kalmadı dicem ama adam degilkiCevap Yaz Yayından Kaldır