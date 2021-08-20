Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Uğur Kaan Yıldız'ı resmen duyurdu.

Bursaspor, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Uğur Kaan Yıldız'ı resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım Burak Kapacak transferine karşılık, İstanbul ekibinden bir futbolcu daha kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü, genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiraladığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldızile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Uğur Kaan Yıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Işın Karaca Hande Yener Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursaspor, Fenerbahçe'den Uğur Kaan Yıldız'ı kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 17:59:19. #1.15#

title