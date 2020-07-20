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Bursaspor evinde geçit vermiyor

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'in normal sezonunu ilk 5'te bitiren ekiplerin tamamını iç sahada yendi.

Bursaspor evinde geçit vermiyor
20.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:42

Bursaspor, TFF 1'inci Lig'in normal sezonunu ilk 5'te bitiren ekiplerin tamamını iç sahada yendi. Bursa temsilcisi, Play-Off ilk maçında ise Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak.

Süper Lig umutlarını Play-Off maçlarına erteleyen Bursaspor, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 21.00'de oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa temsilcisi, kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Bu zorlu randevu öncesinde maçı yönetecek hakemler de açıklanırken, deneyimli hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.

5'TE 5 YAPTITFF 1'inci Lig'in normal sezonunu 6'ncı sırada bitirerek Play-Off'a katılma hakkı kazanan Bursaspor, lig sıralamasının ilk 5'inde yer alan ekiplere karşı evinde oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Normal sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Bursa temsilcisi; Adana Demirspor, Akhisarspor ve Fatih Karagümrük karşısında da yine 2-1'lik skorlarla galibiyete uzandı.EVİNDE ETKİLİSezonu ilk 5'te tamamlayan 5 ekibi de evinde yenen Bursaspor, böylelikle iç sahadaki gücünü de gösterdi. Sezon genelinde de Bursa ekibi, iç saha performansında 3'üncü sırada yer aldı. Buna göre; evinde 17 lig maçına çıkan Bursa temsilcisi, bu maçların 10'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 2 kez de mağlup oldu. Ayrıca evinde 25 gol atan Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü. Adana Demirspor ise topladığı 29 puanla en iyi deplasman grafiğine imza atan takım oldu.DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Bursaspor, ilk 5 sıradaki ekiplerle deplasmanlarda oynadığı maçlarda ise dilediği sonuçları alamadı. Hatayspor'a 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, Adana Demirspor'a 4-1 ve Fatih Karagümrük'e de 3-1 kaybeden Bursa temsilcisi, yalnızca Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu görüntüsüyle iç sahadaki Adana Demirspor maçı, Bursaspor için daha da önem kazanıyor. Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak.


Kaynak: DHA

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