Bursaspor, evinde Altay'a karşı üstün

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Altay'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Altay'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle bugüne kadar Bursa'da 35 kez karşılaşırken, yalnızca 6 kez mağlup oldu ve 21 maçtan galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibine karşı sahasında oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu. Yeşil-beyazlı takım bugüne kadar İzmir temsilcisiyle Bursa'da 35 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'ini Bursaspor kazanırken, Altay 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor en son 1995'te gol atamadı

Genel tabloya bakıldığında ise iki takım 74 kez birbirlerine rakip oldular. Bursaspor 29, Altay da 27 kez kazanırken, 18 maç berabere bitti. Bu maçlarda Bursa ekibinin gol yollarındaki başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil-beyazlılar, oynanan son 19 maçın tamamında gol sevinci yaşamayı başardı. Bursaspor en son 10 Aralık 1995'de oynanan ve Altay'ın 1-0 kazandığı karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösterememişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı