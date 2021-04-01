Bursaspor, evinde Altay'a karşı üstün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, evinde Altay'a karşı üstün

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor, evinde Altay'a karşı üstün

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Altay'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Altay'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-beyazlı takım rakibiyle bugüne kadar Bursa'da 35 kez karşılaşırken, yalnızca 6 kez mağlup oldu ve 21 maçtan galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibine karşı sahasında oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu. Yeşil-beyazlı takım bugüne kadar İzmir temsilcisiyle Bursa'da 35 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 21'ini Bursaspor kazanırken, Altay 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor en son 1995'te gol atamadı

Genel tabloya bakıldığında ise iki takım 74 kez birbirlerine rakip oldular. Bursaspor 29, Altay da 27 kez kazanırken, 18 maç berabere bitti. Bu maçlarda Bursa ekibinin gol yollarındaki başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Yeşil-beyazlılar, oynanan son 19 maçın tamamında gol sevinci yaşamayı başardı. Bursaspor en son 10 Aralık 1995'de oynanan ve Altay'ın 1-0 kazandığı karşılaşmada rakibine gol atma başarısı gösterememişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Cem Adrian Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor, evinde Altay'a karşı üstün - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:07:47. #1.16#
title