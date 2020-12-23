Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek
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Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek

23.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:14
Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek

TFF 1. Lig'in 16ıncı haftasında oynanacak olan Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek.

TFF 1. Lig'in 16ıncı haftasında oynanacak olan Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Mücadele 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF 1. Lig'in 16'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Eskişehirspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılığını Kemal Mavi ve Ogün Kamacı yapacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mert Güzenge, Bursaspor'un bugüne kadar bir maçında düdük çaldı. Yeşil beyazlı takımın bu sezon oynadığı ve deplasmanda 2-0 kazandığı Akhisarspor mücadelesinde görev yapan genç hakem, Eskişehirspor'un ise 3 maçını yönetti. Kırmızı siyahlılar, bu maçların biri 'ini kazandı, birini 'ini kaybetti, birinden de beraberlikle ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:21:17. #1.15#
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