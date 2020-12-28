Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?
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Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

28.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:58
Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bursaspor ve Eskişehirspor 28.12.2020 Pazartesi günü Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı TRT Spor HD canlı yayınlıyor.

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bursaspor ve Eskişehirspor maçı oynandığı zaman skor sitemizde yer alacaktır.

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR'UN ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI

Bursaspor ile Eskişehirspor arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.

İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;

Eskişehirspor toplam'da 5 defa kazanmış.

Bursaspor toplam'da 9 defa kazanmış.

İki tamının beraberlik sayısı : 6

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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