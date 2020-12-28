Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?
28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?
28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? ? Bursaspor-Eskişehirspor maçı canlı izle! Bursaspor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...
BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bursaspor ve Eskişehirspor 28.12.2020 Pazartesi günü Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı TRT Spor HD canlı yayınlıyor.
BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Bursaspor ve Eskişehirspor maçı oynandığı zaman skor sitemizde yer alacaktır.
BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR'UN ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI
Bursaspor ile Eskişehirspor arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;
Eskişehirspor toplam'da 5 defa kazanmış.
Bursaspor toplam'da 9 defa kazanmış.
İki tamının beraberlik sayısı : 6