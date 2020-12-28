Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Eskişehirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?