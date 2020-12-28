Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç?
28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Eskişehirspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
28 Aralık'ta oynanacak olan, Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar
Bursaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Bursaspor ve Eskişehirspor 28.12.2020 Pazartesi günü Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı TRT Spor HD canlı yayınlıyor.
Bursaspor Eskişehirspor Hangi Tarihte?
Bursaspor Eskişehirspor Futbol karşılaşması tarihi 28.12.2020
Bursaspor Eskişehirspor Hangi Kanalda?
Bursaspor - Eskişehirspor maçını TRT Spor HD canlı olarak yayınlayacak
Bursaspor Eskişehirspor Maçı Hangi Gün?
Bursaspor - Eskişehirspor maçı Pazartesi günü oynanacak
Bursaspor Eskişehirspor Saat Kaçta?
Bursaspor - Eskişehirspor Maçın başlama saati 19:00
İki takımın daha önceki karşılaşmaları
Bursaspor ile Eskişehirspor arasında şimdiye kadar oynanmış son 20 maçın sonuçları aşağıdadır.
Beraberlik ve Galibiyet Sayısı
İki tamının şimdiye kadar oynadığı maçlarda;
Eskişehirspor toplam'da 5 defa kazanmış.
Bursaspor toplam'da 9 defa kazanmış.
İki tamının beraberlik sayısı : 6