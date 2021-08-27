Bursaspor eski yöneticisi Haluk Özkıyıcı vefat etti

Bursaspor'un eski 2. Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Özkıyıcı, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursaspor'un eski 2. Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Özkıyıcı, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursaspor Kulübü eski yöneticisi ve 2. Başkanı Haluk Özkıyıcı, hayatını kaybetti. Merhum Başkan İbrahim Yazıcı döneminde önemli görevler üstlenen Özkıyıcı'nın, korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Haluk Özkıyıcı'nın vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Haluk Özkıyıcı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı