Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.