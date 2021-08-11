Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine yaptığı bağışı iade etti
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Spor

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16 bin 16 liralık katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Bülent Tüfenkci
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 23:16:28. #1.15#

title