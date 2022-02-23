Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti - Haberler
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Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti

Bursaspor Kulübü'nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti.

Bursaspor Kulübü'nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'ne önemli hizmetleri dokunmuş olan eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı başsağlığı mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş, eski atletizm antrenörümüz Zakir Özgür'ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bursaspor, Atletizm, Spor, Haberler

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