Bursaspor Ekong'la Anlaştı

BURSASPOR, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong'u kadrosuna kattı.



Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Bursaspor, stoper Cabaco'dan sorun çıkması nedeniyle rotasını Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong'a çevirdi. Yönetim, teknik direktör Le Guen'in de onayıyla Nijerya asıllı Hollandalı stoper William Troost Ekong'la temasa geçti.



Yöneticiler, yaptıkları görüşmeler sonucu Belçika ekibi Gent ve 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı. Gent Kulübü'ne 1 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken 3 yıllık anlaşma yapılan Ekong'un cuma akşamı Bursa'da olacağı açıklandı.



- Bursa