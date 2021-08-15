Bursaspor efsane ismi Nejat Biyediç'i unutmadı

Bursaspor Kulübü, 10 yıl önce vefat eden efsane ismi Nejat Biyediç için anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 10 yıl önce vefat eden efsane ismi Nejat Biyediç için anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü'ne büyük katkıları olan hem futbolculuk hem de teknik adamlık görevleri üstlenen Nejat Biyediç, vefatının 10. yılında da saygı ile anıldı. Bursaspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan 'İmparator' Nejat Biyediç'i vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı