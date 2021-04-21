Bursaspor Divan Kurulu'ndan kongre tarihi ile ilgili açıklama
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Bursaspor Divan Kurulu'ndan kongre tarihi ile ilgili açıklama

Bursaspor Divan Kurulu'ndan kongre tarihi ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Divan Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün kongre tarihi ile ilgili dikkat çeken bir bildiri yayımladı.

Bursaspor Divan Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün kongre tarihi ile ilgili dikkat çeken bir bildiri yayımladı.

Bursaspor Divan Başkalık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Bursaspor yönetim kurulu olarak ilk etapta, 22-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan, olağan genel kurul tarihi, yapılan ikinci bir bildiri ile 1-9 Mayıs tarihlerine çekilmişti. Kongrenin gerçekleşebilmesi için, kulüp yönetiminin, kongrenin 1. Toplantı tarihinden 15 gün önce, kongre tarihi ve kongre gündeminin gazetede yayınlanması gerekmektedir. Yönetim tarafından böyle bir mecburiyet maalesef yerine getirilmediği gibi, ayrıca bir açıklamada yapılmamıştır. Bu durumda kongre tarihi belirsizliğini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Pandemi ile bir ilgisi yoktur!"

Açıklama şöyle devam etti:

"Ayrıca Bu mecburiyetleri yerine getirmenin pandemi ile bir ilgisi yoktur. Siz bu süreci işletirsiniz. Şayet (şimdi olduğu gibi) bir yasaklama gelir ise, o zaman da halin icabı ne ise, o uygulanır. Bizim, Divan Başkalık Kurulu olarak tavsiyemiz, 1 gün dahi geçirmeden, usulüne uygun olağan genel kurul kararı alınarak belirsizlik ortadan kaldırılmalı ve aday olacak arkadaşların ve de kulübümüzün önü açılmalıdır. Ayrıca, genel kurul üyelerimizi bilgilendirme adına, denetleme kurulumuzdan uzun süre önce isteyip, henüz alamadığımız, mali tablonun da denetleme kurulumuzca biran önce Bursaspor kamuoyuna açıklanmalıdır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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