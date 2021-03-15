Bursaspor Divan Başkanlık Kurulundan yönetime istifa çağrısı Açıklaması
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Bursaspor Divan Başkanlık Kurulundan yönetime istifa çağrısı Açıklaması

15.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:46
Bursaspor Divan Başkanlık Kurulundan yönetime istifa çağrısı Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübünün Divan Başkanlık Kurulu, yönetime istifa çağrısında bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübünün Divan Başkanlık Kurulu, yönetime istifa çağrısında bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Bursaspor'un zor günler geçirdiği belirtildi.

Bu durumun, kulübün Türkiye'de benzeri görülmemiş bir kaotik ortama girmesine, futbolcular ile yönetim, yönetimle kamuoyu, kamuoyu ile divan, divanla genel kurul arasında uzaklaşmaya sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çok istenmesine rağmen bilinen pandemi ve zorunlu sağlık sebepleri nedeni ile divan genel kurulu toplantıları maalesef gerçekleştirilememiştir. Bu süre içinde, Başkan ve yönetim kurulu tarafından, idari ve mali konularda, hiçbir şekilde bilgi paylaşımının yapılmaması kabul edilebilir bir davranış değildir. Sonuç olarak gidişatın hem kulübe hem futbolculara daha fazla yansımaması inancı ile yönetimin derhal istifa edip mayıs kongresine kadar kurulacak bir ekibin, şehrin mülki amirleri tarafından denetlenerek yürütülmesi Bursaspor'un geleceği açısından önem arz etmektedir. Divan Yönetim Kurulu olarak bu isteğimizi hem kamuoyuna hem Bursaspor Yönetim Kuruluna, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla, yazılı ve şifahi olarak paylaşacağımızı arz ederiz."

Yeşil-beyazlı takımın oyuncuları dün akşam 3-1 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bildiride, sezon başından bu yana kendilerinin ve kulüp personelinin maaşlarının ödenmediğini iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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