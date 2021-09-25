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Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'den birlik çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'den birlik çağrısı

Ankaragücü maçı öncesi Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, camiaya birlik mesajı verdi.

Ankaragücü maçı öncesi Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, camiaya birlik mesajı verdi.

Bursaspor kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder Bursaspor camiasını birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeye davet etti. Kulübün çok zor günlerden geçtiğini ve artık tek amacın Süper Lig olduğunu hatırlatan Galip Sakder, bu amaca ulaşmanın yolunun da kavga ve haksız eleştiriler ile değil camianın kenetlenmesi ile mümkün olacağını hatırlattı. Ankaragücü maçının her bakımdan çok önemli olduğunun altını çizen Sakder, "Geride bıraktığımız 6 haftada beklenilen, ümit edilen sonuçlar alınamamasına rağmen camia olarak ümidimizi hiçbir zaman yitirmedik. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Bursaspor'umuz da TFF 1. Liginde mücadele edecek ikinci bir takım çıkarabilecek güçlü bir kadro ve yeni hocamız ile Ankaragücü maçı bir dönüm noktası ve yeni bir sayfa açma zamanıdır" dedi. Tüm Bursaspor taraftarlarını da bugünkü maça davet eden başkan Galip Sakder, "O büyük taraftara bugünkü maçta çok büyük görevler düşmektedir. Gelin hep birlikte el ele kol kola takımımıza destek olalım" şeklinde görüşlerini bildirdi.

"Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır"

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder 6 Ekim Çarşamba günü toplanacak olan Divan Kurulu toplantısı ile ilgili de bir açıklama yaparak üyeleri toplantılara katılmaya davet etti. Divan Kurulu toplantılarının Pandemi sürecince alınan resmi tedbirler gereğince toplanamadığının da altını çizen Galip Sakder özellikle eski üyelere seslenerek, "6 Ekim'de ki toplantımıza tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Bursaspor camiasında küskünlük olmaz. Bursaspor Divan Kurulu Üyesi olmak onurdur, şerefli bir görevdir. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır" ifadelerini kullandı. Bursaspor Kulübün de görev yapmış eski Başkan ve yöneticilere de seslenen Sakder, "Sizin görüş ve düşünceleriniz her zaman değerlidir. Gelin Divan toplantılarına Bursaspor yararına olacak her konuda ortak karar alalım" dedi. - BURSA

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Haber: Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'den birlik çağrısı - Haberler Spor
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