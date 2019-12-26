Bursaspor destek gecesi düzenliyor
Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor.
Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor. Yeşil beyazlı kulübün destek gecesi yarın gerçekleştirilecek.
Bursaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın organize ettiği #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir. Yeşil Beyazlı renklere gönül vermiş ünlüler, #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi'nde Bursaspor Youtube Kanalı, Bursa yerel televizyonları ve web.tv lerinde bir araya gelerek, hep birlikte #YenidenZirveye diyecekler. Bu önemli geceye desteklerinizi bekliyoruz."
- Bursa