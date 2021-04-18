Bursaspor deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak
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Bursaspor deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak

Bursaspor deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın akşam deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında yarın akşam deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Samsunspor zirve, Bursaspor ise Play-Off için ter dökecek.

TFF 1. Lig'in 31. haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak.

Samsunspor zirveyi, Bursaspor Play-Off'u kovalıyor

Zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Samsunspor, bu maçı mutlaka kazanmak istiyor. 30 haftada 58 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, üç puan alması halinde ikinci sıradaki Adana Demirspor'la puanlarını eşitleyecek. Matematiksel olarak Play-Off'lara katılma şansını devam ettiren Bursaspor ise zorlu deplasmandan galip ayrılarak son 3 haftaya aynı umutla girmek istiyor. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz bu maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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