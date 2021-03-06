Bursaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak
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Bursaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak

06.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:26
Bursaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı, İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Emre Malok yönetecek. Malok'un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.

5 haftalık kazanamama serisini geçen hafta Akhisarspor'u yenerek sonlandıran ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Bursaspor'da, Teknik Direktör Mustafa Er cezası sebebiyle kulübede olmayacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan ve son 3 haftada 7 puan toplayan Boluspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Bugüne kadar 55 resmi müsabakada kozlarını paylaşan iki takımdan Bursaspor 20, Boluspor ise 14 galibiyet aldı. 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil-beyazlı takım 4-2 kazandı. - BURSA

Bursaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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