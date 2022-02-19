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Bursaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Ateş hattından kurtulmak isteyen Bursaspor, mutlak üç puanı hedeflerken, üst sıralardan kopmak istemeyen Ankaragücü de galibiyet için sahaya çıkacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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