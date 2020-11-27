Bursaspor'dan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı
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Bursaspor'dan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı

27.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:57
Bursaspor'dan Yılmaz Vural'a geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, eski teknik direktörleri Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, eski teknik direktörleri Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavisine devam edilen teknik direktör Yılmaz Vural için Bursaspor Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı geldi. Geçmişte yeşil beyazlı kulüpte de görev yapan tecrübeli teknik adam için Bursaspor Kulübü, şu ifadelere yer verdi: "Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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