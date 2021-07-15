Bursaspor'dan U19 Milli Takımı'na iki futbolcu
Bursaspor'un iki genç futbolcusu Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli, U19 Milli Takımı'na davet edildi.
Bursaspor'un iki genç futbolcusu Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli, U19 Milli Takımı'na davet edildi.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da, U19 Milli Takımı'na iki futbolcu davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "U19 Milli Takımımızın 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Hazırlık kampı kadrosuna Bursasporumuzdan; Taha Altıkardeş ve Şamilcan Bahçeli davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.30'da Erzurum'da toplanacak." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı