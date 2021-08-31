Bursaspor'dan U17 Millî Takımı'na iki isim davet edildi

U17 Milli Takımı'nın 3-6 Eylül 2021 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

U17 Milli Takımı'nın 3-6 Eylül 2021 tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Bursaspor'dan, Melih Sağlam ve Mehmet Bilgin davet edildi.

Türkiye U17 Milli Takımı'nın Bakü'de Azerbaycan'la oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosu belli oldu. Bursaspor'un genç futbolcuları, Melih Sağlam ve Mehmet Bilgin, listede yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 13.00'te İstanbul'da hava limanında toplanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı