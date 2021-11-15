Bursaspor'dan TÜFAD'a ziyaret

BURSA (İHA) - Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TÜFAD'ın Haluk Erdem'in ismini verdiği futbol antrenör eğitim kursunu ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Hayrettin Gülgüler, TÜFAD'ın kulübümüzün yaşayan efsanelerinden Haluk Erdem'in ismini verdiği futbol antrenör eğitim kursunu ziyaret etti. Haluk Erdem Grassroots C Futbol Antrenör Eğitim Kursu'na yapılan ziyarete; TÜFAD Bursa İl Başkanı Metin Begüm, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyeleri, BASKF Başkanı Osman Kılıç, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Beşen, TFFHGD Bursa Şubesi Başkanı Özgür Uçak ve Sedat Özbağ katıldı. Başkanımız Hayrettin Gülgüler futbol antrenör eğitim kursu eğitmenlerine ve eğitim alan antrenör adaylarına başarılar dileklerinde bulundu. Başkanımız Hayrettin Gülgüler ziyaret sonunda eski futbolcumuz Haluk Erdem'e isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti." - BURSA

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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