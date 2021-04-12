Bursaspor'dan şaşırtan istatistik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'dan şaşırtan istatistik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'dan şaşırtan istatistik

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 2-1 mağlup olduğu Ümraniyespor maçında tam 18 şut çekmesine rağmen, topu kaleye sadece bir kez isabet ettirebildi.

Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında 2-1 mağlup olduğu Ümraniyespor maçında tam 18 şut çekmesine rağmen, topu kaleye sadece bir kez isabet ettirebildi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım 90 dakika boyunca rakip kaleye tam 18 şut çekti. Bu sezon Adana Demirspor (21) maçından sonra en çok şut attığı maçı oynayan Bursa ekibi, bu şutların sadece birinde isabet sağlayabildi. O pozisyon da Berat Altındiş'in golüyle sonuçlandı. Bursaspor, 29 hafta sonunda 40 puanla 10. sırada yer alıyor.

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Necip Uysal Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor'dan şaşırtan istatistik - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:25:49. #1.14#
title