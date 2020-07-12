Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Bursaspor Kulübü'nden Özer Hurmacı'nın sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan MR tetkikleri sonucunda Sol hamstring Biceps Femoris kası derin fasyasında grade 1 yaralanma ve ödem sağ ayak bileğinde darbeye bağlı fibula ve talus kemiklerinde yaygın kemik iliği ödemi saptanmıştır." - BURSA

Kaynak: İHA