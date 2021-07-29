Bursaspor'dan örnek proje
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Bursaspor'dan örnek proje

Bursaspor'dan örnek proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, yeni sezonda alacakları her galibiyette 1963 adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, yeni sezonda alacakları her galibiyette 1963 adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası Bursaspor Kulübü harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, yeni sezonda her galibiyet sonrası 1963 fidan bağışlayacaklarını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bu sezon oynayacağımız tüm maçlarda alacağımız her galibiyet başına 1963 fidan bağışında bulunacağımız kampanyamızı 1963 fidan ile başlatıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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