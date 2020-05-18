Bursaspor'dan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Bursaspor Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bursaspor Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - BURSA Kaynak: İHA