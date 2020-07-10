Bursaspor'dan Karacabey ve Yıldırımspor'a tebrik Yeşil-beyazlılar, liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen iki Bursa kulübünü tebrik etti.

Yeşil-beyazlılar, liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen iki Bursa kulübünü tebrik etti. Bursaspor Kulübü, Karacabey Belediyespor ve Yıldırımspor camialarını tebrik etti. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Liglerin tescil edilmesiyle 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor ile 3. Lig'e yükselen Yıldırımspor camialarını tebrik eder, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA Kaynak: İHA