Bursaspor'dan Karacabey ve Yıldırımspor'a tebrik
Yeşil-beyazlılar, liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen iki Bursa kulübünü tebrik etti.
10.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:53
Yeşil-beyazlılar, liglerin tescil edilmesiyle bir üst lige yükselen iki Bursa kulübünü tebrik etti.
Bursaspor Kulübü, Karacabey Belediyespor ve Yıldırımspor camialarını tebrik etti. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Liglerin tescil edilmesiyle 2. Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor ile 3. Lig'e yükselen Yıldırımspor camialarını tebrik eder, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Kaynak: İHA