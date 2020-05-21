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Bursaspor'dan iyi haber

Bursaspor Kulübü, Covid-19 testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

Bursaspor'dan iyi haber
21.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:53

Bursaspor Kulübü, Covid-19 testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA

Kaynak: İHA

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