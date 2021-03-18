Bursaspor'dan iki futbolcu Ümit Millî Takıma davet edildi

Bursaspor'un iki genç futbolcusu İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör, Ümit Milli Takımın aday kadrosu listesinde yer aldı.

Bursaspor'un iki genç futbolcusu İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör, Ümit Milli Takımın aday kadrosu listesinde yer aldı.

Ümit Milli Takımı, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Bursaspor'dan İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de toplanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı