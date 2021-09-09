Bursaspor'dan Fatih Tekke paylaşımı

Bursaspor Kulübü, bugün doğum günü olan teknik direktörleri Fatih Tekke için, mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, bugün doğum günü olan teknik direktörleri Fatih Tekke için, mesaj yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç teknik adamı Fatih Tekke, bugün 44 yaşına girdi. Yeşil-beyazlı kulüp ise hem görsel anlamda Tekke'nin doğum gününü kutlarken hem de mesaj yayımladı. Bursaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı