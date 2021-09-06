Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan açıklaması
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Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan açıklaması

Bursaspor'dan Emirhan Aydoğan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Emirhan Aydoğan'ın gelen teklifleri kabul etmediği ve Süper Lig yolunda takımı yalnız bırakmadığını açıkladı.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Emirhan Aydoğan'ın gelen teklifleri kabul etmediği ve Süper Lig yolunda takımı yalnız bırakmadığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Emirhan Aydoğan konusu netlik kazandı. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline gelen 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili, Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur açıklamalarda bulundu. Adanur, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Süper Lig'in iki kulübünden gelen teklifleri, geleceğini bir kenara bırakarak, Bursaspor Kulübü'nü düşünerek kabul etmeyen, burada kalıp 'Süper Lig yolunda Bursaspor'u yalnız bırakmam' diyen Emirhan kardeşime teşekkür ediyorum. Sen, sana yakışanı yaptın, camia bunu asla unutmaz. Büyük Bursaspor camiası bunun kıymetini bilecek ve sana hakettiğin saygı mutlaka gösterilecektir. İyiki varsın Emirhan Aydoğan" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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